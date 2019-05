A causa della chiusura al transito veicolare di un tratto di corso Italia per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva “Campionati Italiani Master dei 10 km su strada”, sabato 1 giugno dalle 12 fino a cessate esigenze la linea 31 modificherà il percorso: in direzione via V Maggio (ospedale Gaslini): i bus, giunti in corso Italia, proseguiranno per via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via de Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso. In direzione Brignole: i bus, giunti in via Cavallotti, proseguiranno per via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, via Piave, corso Italia dove riprenderanno regolare percorso.

A seguito della chiusura al transito veicolare di via Poli per lo svolgimento del “Mercato straordinario delle 4 A”, per tutta la giornata di sabato 1 giugno la linea 65, in direzione San Cipriano, transiterà per via Anfossi anziché per via Poli.