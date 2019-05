Un intero pomeriggio all’insegna della magia, per avvicinare grandi e piccoli al centro storico in un modo insolito: è la prima edizione di “Genova Street Magic”, in programma sabato 25 maggio dalle 15 alle 18,30 in via Luccoli.

L’iniziativa, organizzata dal Civ Luccoli in collaborazione con Club Lanterna Magica, Zena Magic Crew, Fondazione Amon e Accademia delle Arti Magiche, prevede dodici diverse postazioni magiche lungo la via, un tendone, sedici prestigiatori e sei cartomanti per una quattro ore di magia da strada non stop.