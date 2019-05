Traffico passeggeri aumentato del 9,6% ad aprile per l’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo. A trainare la crescita è soprattutto la componente internazionale, che segna un +13,2% (contro il +5,7% dei passeggeri dei voli nazionali). I dati del mese sono superiori alla media italiana (+4,7%).

I dati sono stati pubblicati da Assaeroporti, l’associazione delle società di gestione aeroportuali italiane. La crescita di aprile segue un inizio anno di tenuta del traffico rispetto al 2018. Nel complesso, il primo quadrimestre si chiude con un aumento di passeggeri del 3,2%. Positiva anche la prima metà del mese di maggio, che chiude con un +8,5% di passeggeri.

«Anche il 2019 si conferma all’insegna della crescita. – commenta Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova – l’andamento del numero di passeggeri, con una tenuta nei primi 3 mesi dell’anno e un balzo a partire da aprile, dimostra come lo sviluppo del traffico del nostro scalo sia sempre più legato al periodo estivo e che ci siano quindi grandi opportunità per estendere la stagionalità del turismo incoming anche ai mesi invernali. I risultati di aprile evidenziano l’importanza dei nuovi voli introdotti quest’anno, come Kiev, Vienna, Düsseldorf e il collegamento low cost con Mosca. Turismo incoming e crociere trovano nel Cristoforo Colombo un alleato, ma anche i residenti possono beneficiare di un numero crescente di destinazioni e di un importante incremento di sedili in vendita. Anche grazie al nuovo collegamento con la ferrovia contiamo di estendere il nostro bacino d’utenza e convincere sempre più liguri a usare l’Aeroporto di Genova per i loro viaggi di lavoro e di piacere».

I nuovi voli 2019

Nel 2019 sono 44 le rotte di linea disponibili da e per l’Aeroporto di Genova, contro le 33 rotte del 2018 (che pure era stato l’anno dei record per il Cristoforo colombo, con oltre 1.450.000 passeggeri e il maggior tasso di crescita di traffico a livello nazionale). I voli, tutti già in vendita (in rosso le nuove rotte), sono: Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia (con Volotea e Alitalia), Palermo, Roma e Pantelleria. Amsterdam (con KLM e easyJet), Atene, Barcellona, Berlino, Bristol, Copenaghen, Corfù, Düsseldorf, Francoforte, Kiev, Ibiza, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Stansted, Madrid (con Volotea e Iberia), Malaga, Malta, Manchester, Minorca, Mykonos, Monaco, Mosca (con S7 e Pobeda), Palma di Maiorca, Parigi, Santorini, Tel-Aviv, Tirana (blu-express ed Ernest Airlines) e Vienna.