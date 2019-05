Da oggi, giovedì 23 maggio, il pubblico dell’Acquario di Genova è chiamato a una nuova sfida: indovinare il nome dell’ultimo arrivato, il giovane esemplare di polpo gigante del Pacifico (Enteroctopus dofleini), la specie di polpo più grande al mondo, protagonista della vasca delle Coste del Nord Pacifico.

Fino al 26 giugno quanti vorranno tentare la fortuna provando a indovinare il nome già scelto dall’Acquario per la nuova “star”, potranno accedere al sito https://polpo.acquariodigenova.it, registrarsi e selezionare una delle opzioni proposte.

In aiuto ai partecipanti, la struttura pubblicherà periodicamente indizi e curiosità che contribuiranno passo dopo passo ad avvicinarsi al nome corretto. Attraverso una modalità di Instant Win, ogni giocatore potrà aggiudicarsi giornalmente 2 biglietti di ingresso all’Acquario di Genova senza necessariamente aver indovinato il nome.

Ogni utente registrato potrà partecipare più volte nell’arco della durata del concorso, per un massimo di una volta al giorno.

L’estrazione finale avverrà tra tutti i partecipanti che avranno indovinato il nome corretto. In palio come premi 1 esperienza Esperto con te per 4 persone per approfondire attraverso la guida di una guida le curiosità delle specie ospiti dell’Acquario, 2 coppie di abbonamenti Acquario Pass, l’abbonamento annuale che consente l’ingresso illimitato alla struttura, una visita Dietro le Quinte e altre agevolazioni.