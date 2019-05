Presidio domani, venerdì 3 maggio, a partire dalle 15 in piazza De Ferrari dei dipendenti Carige organizzato da Fisac Cgil, First Cisl, Uilca Ui,l Fabi Unisin contro le voci di taglio del personale e del numero delle filiali.

In un comunicato congiunto Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, Rossana Leoncini, segretaria generale First Cisl Liguria e Alessandro Mutini, responsabile Sas Gruppo Carige, First Cisl invitano il territorio, le istituzioni, le amministrazioni locali e l’Abi a unirsi al sindacato «nel difendere banca Carige, i suoi lavoratori, i piccoli risparmiatori e le famiglie».

Il 6 maggio, alle 15, nella sede centrale della banca, il vertice incontrerà le organizzazioni sindacali.