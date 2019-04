Giovedì 11 aprile anche a Genova sciopero per i dipendenti Wind Tre per l’intero turno di lavoro. Lo comunica una nota Cgil.

“A due anni di distanza dalla fusione – si legge nella nota – dopo che il personale è stato ridotto di 3 mila dipendenti in tutta Italia, i call center di Tre sono stati esternalizzati, gli stipendi sono stati alleggeriti mediante tagli alla reperibilità, al lavoro programmato notturno e alle trasferte, Wind Tre annuncia il trasferimento di 200 dipendenti del reparto Finance da Roma a Milano. Non solo: annuncia anche la vendita dei Data Center che occupano 130 addetti che verrebbero esternalizzati, e la cessione di ulteriori infrastrutture (torri) con 100 dipendenti. È arrivato il momento di dire basta ai nuovi trasferimenti e ai tagli annunciati. I lavoratori di Wind Tre domani sciopereranno per l’intero turno di lavoro: dalle 10 alle 12 si svolgerà un presidio con volantinaggio per informare la popolazione in piazza De Ferrari, a Genova, in prossimità del negozio Wind Tre”.