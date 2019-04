Volotea festeggia 2 anni a Genova. Una storia, sinora, di successo, visti i numeri: 20 destinazioni di cui solo 2 non in esclusiva (Olbia e Madrid), che vale il primo posto per destinazioni nello scalo ligure, oltre 1,3 milioni di passeggeri trasportati tramite l’Aeroporto Cristoforo Colombo, un incremento notevole da quando il capoluogo ligure è diventato base per due aeromobili: 767 mila passeggeri in due anni.