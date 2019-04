Presentata oggi a Vinitaly 2019 la collana Itinerari di pAssaggio, contenente 20 itinerari enogastronomici legati ad altrettanti collegamenti ferroviari regionali per scoprire cibi e peculiarità del Belpaese attraverso i viaggi in treno. Tra questi, anche un itinerario ligure, nella riviera di Ponente, da Spotorno fino a Bordighera.

Il progetto è realizzato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Slow Food Editore, con l’obiettivo di illustrare il panorama enogastronomico delle regioni italiane e promuovere il treno come mezzo per raggiungere oltre 500 produttori, botteghe e ristoratori segnalati da Slow Food nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie (29 i punti Slow Food da visitare sulla tratta regionale Spotorno-Bordighera). Sarà così possibile apprezzare le eccellenze alimentari regionali, per la maggior parte a chilometro zero, attraverso il treno.

Ecco gli altri itinerari già realizzati da Nord a Sud: Verona-Vicenza, Pesaro-Ancona, Parma-Bologna, Aosta-Ivrea, Spotorno-Bordighera, Napoli-Salerno, Terni-Terontola, Torino-Alba, Bari-Brindisi, Ancona-Pescara, Roma-Albano.

Le tratte che saranno disponibili entro la fine dell’anno saranno invece Firenze-Viareggio, Campobasso-Isernia, Udine-Trieste, Cagliari-Sassari, Potenza-Melfi, Lamezia-Rosarno, Trento-Bolzano, Palermo-Messina, Parma-Milano.