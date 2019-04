Un format che prevede una caccia al tesoro, una performance pubblica di artisti in piazza De Ferrari e l’amplificazione del messaggio promozionale attraverso la condivisione sui social network.

Si chiama TravelArt Liguria City Game, co-finanziato da Fondazione Carige ed è in programma il 18 maggio a Sanremo, l’1-2 giugno a Genova e con un gran finale l’8 giugno sempre a Genova.

L’iscrizione alla caccia al tesoro è gratuita e si può scegliere se partecipare da soli (assegnati a una squadra composta da minimo 10 persone) o in gruppo. Si può scegliere anche la tappa a cui partecipare.

La caccia al tesoro avrà come guida un viaggiatore smarrito. Per completare il suo diario di viaggio avrà bisogno dell’aiuto dei partecipanti. Con le sue indicazioni e l’intuito di chi è in gara si dovrà ricostruire l’itinerario perduto. Si riceveranno gli obiettivi da raggiungere e gli indizi per arrivare alle tappe che compongono il percorso del viaggiatore smarrito, tra i tesori nascosti dell’arte e della cultura ligure.

Si vince una cena per due in un ristorante con il marchio Genova gourmet e per chi si iscrive alla tappa genovese ci sarà un gadget particolarmente appetibile: il gioco da tavolo chiamato Travel Art Liguria City Game, che consente di sfidarsi sulla conoscenza del patrimonio culturale ligure. Qui il sito per iscriversi.

«Il modello è quello del Trivial Pursuit – spiega Lidia Marongiu fondatrice e ceo di Happy Minds, che ha affiancato l’Agenzia In Liguria nell’ideazione del format. Si gioca in 4 su diversi temi. 270 carte suddivise per argomenti e difficoltà: musica, arte, pittura, personaggi storici, palazzi, misteri; in più si impersona una casata genovese ognuna ha un’abilità speciale che può ribaltare il gioco».

«Un modo per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale ligure – dice il commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria Pier Paolo Giampellegrini – facendo compiere alle persone un’esperienza da condividere».

Sabato 8 giugno la “live performing art”: pittori, artisti, illustratori, fumettisti, riprodurranno con la propria creatività un’opera tra le produzioni artistiche liguri. Un maxi schermo installato in piazza De Ferrari consentirà di seguire le varie fasi della competizione.