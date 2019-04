I lavori del primo lotto della strada della Ripa sono entrati nella fase conclusiva. Dureranno alcuni mesi, durante i quali verranno realizzate una serie di lavorazioni particolarmente significative su questo cantiere che garantirà la messa in sicurezza del versante e della strada.

La Provincia della Spezia comunica che per poter effettuare questi interventi saranno necessari alcuni periodi di chiusura totale della strada affinché sia tutelata la sicurezza dei lavoratori impegnati e, soprattutto, dell’utenza. Si tratta di lavorazioni per la messa in opera delle coperture a sbalzo: una attività molto complessa e che impegna inevitabilmente l’intera ampiezza della carreggiata.

In particolare, il primo periodo di chiusura previsto è fissato tra l’ultima settimana di aprile e la prima di maggio. In ogni caso i periodi di chiusura superiori a un giorno, che saranno 4, verranno comunicati con adeguato anticipo.

Regione Liguria, che ha finanziato completamente l’opera, conferma che una volta conclusi i lavori del primo lotto si procederà a bandire il 2° e il 4°, propedeutici alla prosecuzione della messa in sicurezza del tratto della Provinciale 31.