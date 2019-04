Sarà una sfilata di bambini, armati di fiori, a inaugurare la strada di Portofino sabato 6 aprile. La via di accesso alle auto per uno dei borghi più famosi del mondo, gioiello del Tigullio e della Liguria, sarà dunque restituita al traffico veicolare a tempo di record domenica 7.

L’obiettivo dichiarato all’inizio dei lavori, necessari dopo i crolli dovuti alla storica e violentissima mareggiata del 29 ottobre che l’avevano resa pericolosa e impraticabile, era riaprire entro Pasqua.

Già da prima di Natale era stata allestita una passerella pedonale per accedere al borgo, divenuta a suo modo una attrazione turistica e utilizzata di circa 35 mila persone.

A metà febbraio, invece, la 227 era tornata carrabile, ancora interdetta al traffico privato ma utilizzabile dai mezzi di lavoro e, nel caso, da quelli di soccorso.

I lavori sono stati effettuati con un riempimento massivo dei vuoti sotto la sede stradale, vuoti causati dalla roccia irregolare sulla quale era costruita che lasciavano troppo spazio all’azione erosiva del mare. La scelta di realizzare i riempimenti con grosse pietre e cemento ha accelerato le operazioni e consentito un consolidamento che difenderà l’opera dall’erosione e dalla violenza delle mareggiate. È stato ricostruito del muro a monte e recuperato il passaggio pedonale.

Il 6 aprile appuntamento alle 10 ai giardini a mare di Santa Margherita Ligure, da dove inizierà la festosa passeggiata verso Portofino. Tutti i cittadini sono invitati.

Il corteo incontrerà i bambini di Rapallo e Santa Margherita nella zona della Cervara, e saranno proprio i bambini, appunto, a inaugurare la strada, percorrendola per primi in testa al corteo.

Il programma

A partire dalle 9, appuntamento ai giardini a mare di Santa Margherita. Dopo il saluto da parte delle autorità, partenza del corteo, attorno alle 10,30. Saranno a disposizione da Atp dei bus per persone con disabilità.

Inoltre, grazie all’associazione Paratetraplegici onlus e all’Informadisabili di Santa Margherita Ligure, città Bandiera Lilla, saranno messi a disposizione 3 scooter elettrici per consentire a persone con disabilità motoria di partecipare al corteo.

Attorno alle 11,30 è previsto l’arrivo alla Cervara, dove inizia il cantiere della strada verso Portofino. In programma aperitivo a base di prodotti locali a cura dei commercianti di Santa Margherita Ligure e delle Associazioni Festa Primavera e Scoglio Sant’Erasmo sotto il coordinamento di Ascom Santa Margherita Ligure – Portofino e Civ Costa dei Delfini.

Dopo il taglio del nastro della strada 227, il corteo proseguirà fino a Portofino, accompagnati da un carosello di barche che affiancherà i partecipanti alla festa.

Una volta giunti nel borgo, spazio all’intrattenimento con anche giochi per bambini, ai sapori di Liguria e, a seguire, al grande concerto organizzato per festeggiare la primavera del Tigullio e la fine dell’isolamento di Portofino: sul palco nella storica piazzetta ci saranno Mahmood, Anna Tatangelo, Il Volo, Noemi, Elodie e Mario Biondi.

Ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure sarà allestito un maxi schermo per seguire il concerto di Portofino.

Alle 17,45, sempre a Santa Margherita, concerto di street band itineranti per le vie della città, alle 20,45 va in scena Moonlight, performance itinerante su trampoli con costumi luminosi e lune fluttuanti. Alle 21 in piazza Caprera concerto di pianoforte di Andrea Bacchetti.

Sono previste una serie di aperture straordinarie:

Villa Durazzo: domenica 7 ingresso gratuito al polo museale dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Visite guidate gratuite (prenotazione consigliata) alle 10,30, 11,30, 15 e 16,30

Il Museo Multimediale Camillo Sbarbaro rimarrà aperto dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17. Sarà visitabile anche nell’ambito delle visite guidate.

Biblioteca “Fondo Bertoni” (Villa Durazzo) aperta domenica 7 dalle 15,30 alle 17,30, con letture ad alta voce per bambini a cura dei Servizi Bibliotecari del comune di Santa Margherita Ligure.

Abbazia della Cervara: visite gratuite al complesso e al glicine in fiore (prenotazione consigliata) sabato 6 alle 16, 17 e 18 – Domenica 7 alle 10, 11 e 12.