Collegare sempre più la formazione con le esigenze del mercato del lavoro nei settori prioritari per la Liguria. È l’obiettivo del Piano territoriale del Comune della Spezia approvato oggi dalla giunta regionale con cui vengono assegnati 3 milioni di euro ad Alfa, l’agenzia per la formazione di Regione Liguria, per programmare interventi formativi connessi direttamente ai bisogni delle aziende del territorio spezzino per complessivi 300 nuovi inserimenti lavorativi.

I 3 milioni saranno destinati complessivamente, nel biennio, a corsi di formazione nei settori richiesti e prioritari del territorio spezzino e all’inserimento di 314 nuovi lavoratori. Tra i settori richiesti industria, cantieristica, navalmeccanica, nautica da diporto, logistica portuale, retroportuale e del trasporto ferroviario, turismo e ristorazione, edilizia e manutenzione del territorio, trasformazione agroalimentare, grande distribuzione organizzata.