Con un’apposita deliberazione la giunta comunale di Recco ha dato mandato questa mattina agli uffici competenti di adottare tariffe agevolate nei parcheggi a pagamento in occasione delle prossime festività pasquali.

Dal 19 al 25 aprile compreso, dunque, la tariffa oraria nei parcheggi blu sarà unificata per i residenti e i non residenti a 1 euro all’ora. L’abbonamento giornaliero avrà il costo di 5 euro al giorno per tutti.

Questa misura è stata adottata dalla giunta, in collaborazione con il Civ, per favorire il commercio nel periodo pasquale che segna la ripresa dell’attività turistica dopo la pausa invernale.

Tutti i parcometri saranno dotati di apposta indicazione riportante le istruzioni per accedere alla tariffa agevolata residenti.