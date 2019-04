Poste Italiane partecipa per la prima volta al Salone del Risparmio, la tre giorni milanese dedicata al risparmio gestito che quest’anno avrà come temi centrali la sostenibilità, la responsabilità sociale, l’inclusione.

La presenza di Poste Italiane al Salone è coerente con il Piano industriale “Deliver 2022” delineato dall’ad Matteo Del Fante che, alla guida di un gruppo con attività finanziarie totali pari a 514 miliardi di euro, intende valorizzare il business del risparmio gestito e della consulenza finanziaria, con ulteriori investimenti nello sviluppo di piattaforme tecnologiche e lo sviluppo di differenti modelli di servizio per i diversi segmenti di clientela. In Liguria dei 427 uffici postali presenti 119 sono dotati di una o più sale consulenza con la presenza di almeno uno specialista del comparto finanziario/assicurativo per la clientela dedicata.

Oggi, giornata di apertura della manifestazione, il responsabile BancoPosta Andrea Novelli, è stato uno dei relatori della conferenza dal titolo “Una consulenza inclusiva e responsabile: l’energia del cambiamento tra innovazione e tradizione”, illustrando come la funzione di porto sicuro per il risparmio degli italiani, coniugata al radicamento territoriale, all’innovazione tecnologica e digitale, abbia trasformato Poste Italiane in un attore di primo piano sulla nuova frontiera del risparmio sostenibile, responsabile e inclusivo.