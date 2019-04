Anche il porto della Spezia, come tutti i principali scali italiani, è presente al Seatrade Cruise Global di Miami, la fiera crocieristica internazionale più grande al mondo. L’AdSP del Mar Ligure Orientale ha aderito alla proposta di Assoporti che, grazie a un accordo con Enit, ha concentrato in un unico grande spazio all’interno della fiera tutte le eccellenze italiane.

Il porto spezzino prende parte alla manifestazione forte di previsioni in crescita per il 2019: le stime sono di oltre 700 mila passeggeri, con un trend in aumento di oltre il 48% rispetto al 2018. Grandi potenzialità possiede anche il porto di Marina di Carrara, per il quale si sta lavorando affinché il traffico passeggeri cresca già a partire dal prossimo anno.

In Italia il traffico crociere cresce con un incremento del 7% nel 2018 e una previsione per il 2019 che sarà da record. Le stime sono di 11,89 milioni di passeggeri con variazioni in aumento quasi ovunque.