«Poche luci e tante ombre» su Piaggio Aerospace. È il commento espresso in una nota stampa da Alessandro Vella, segretario generale di Fim Cisl Liguria, dopo l’incontro al Mise sul futuro dell’azienda ligure.

«È stato comunicato – riferisce Vella – che verranno finanziate entro giugno le commesse per manutenzione dei Viper (motori dell’Aeronautica ) per un valore nel triennio di circa 58 milioni e queste sono le luci che registriamo positivamente. Ancora molte ombre invece per quanto riguarda le commesse sui velivoli. Il governo ha assunto l’impegno per il retrofit di 19 Velivoli P180 e l’acquisizione di 10 P180evo e la conferma della certificazione del P1HH e l’acquisto di due sistemi. Tutto ciò sarebbe positivo ma non si ha la certezza né dei contratti né dei tempi. Come ribadito a più riprese si è perso già troppo tempo su decisioni che si sono rimpallate con effetti negativi per i lavoratori».

«Contestualmente – prosegue il segretario generale di Fim Cisl Liguria – è stato sottoscritto l’accordo di Cigs che permetterà alle organizzzioni sindacali di chiedere alla Regione tramite (Filse) l’anticipazione della Cigs che ricordiamo in assenza di ordini certi coinvolgerà il 50% dei lavoratori dell’azienda di cui 156 a zero ore. L’unica certezza di questo capolavoro di questi cinque mesi è che insieme ai lavoratori della LaerH anche quelli della Piaggio da maggio andranno in cassa integrazione».