Sciopero di otto ore per ogni turno di lavoro lunedì otto aprile anche alla Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga, come nello stabilimento di Genova. L’appuntamento per tutti i lavoratori Piaggio è davanti al palazzo della prefettura di Genova in via Roma alle 10.

Lo sciopero è stato proclamato in relazione al mancato intervento del governo nella vicenda Piaggio e alla prospettiva di cassa integrazione per i 1.027 dipendenti dell’azienda a partire dall’1 maggio.

La cassa integrazione è stata decisa considerata la mancanza di commesse e la situazione finanziaria: la restituzione dell’Iva non è ancora avvenuta e le risorse finanziarie, allo stato attuale, basterebbero solo per gli stipendi di aprile.