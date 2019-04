Due incontri sulla vicenda di Piaggio Aerospace nei prossimi giorni. Fiom Cgil Genova rende noto che la l’assessore regionale Giovanni Berrino ha convocato un incontro in merito alla possibilità di applicare l’articolo 49 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30, “Interventi a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria” riguardo a Piaggio Aerospace per giovedì 2 maggio alle 16 nella Sala Direzione di Regione Liguria in piazza de Ferrari. 5° piano.

Nel contempo l’Unione Industriali della Provincia di Savona ha convocato un incontro per lunedì 6 maggio alle 14.30 nella sede dell’Unione in via Gramsci 10 a Savona come concordato lo scorso 24 aprile al Mise.