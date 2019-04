Con la sigla di WIP2019 è partito ufficialmente il Wylab Incubation Program 2019. Da lunedì 15 aprile è aperta la call per partecipare al quarto programma di incubazione e di accelerazione di Wylab, che ha come obiettivo quello di identificare e di sostenere le migliori soluzioni e innovazioni tecnologiche per lo sport.

Chiunque ritenga di avere una soluzione in grado di cambiare il mondo dello sport, può candidarsi all’indirizzo: https://www.wylab.net/wip2019. C’è tempo sino al prossimo 31 maggio 2019.

Federico Smanio, ceo dell’incubatore sport-tech che ha sede a Chiavari e che è il primo in Italia nel suo settore, illustra gli obiettivi del programma: «Siamo alla ricerca di soluzioni e applicazioni in grado di rivoluzionare lo sport, rendendo possibile quel processo di innovazione e cambiamento necessario per le organizzazioni sportive che intendono adattarsi al meglio agli stravolgimenti causati dalla rivoluzione digitale. Ci proponiamo, in particolare, di sostenere il percorso di crescita delle startup sport-tech più innovative offrendo un percorso di training e consulenza gratuito di elevata qualità; facilitare l’accesso ai principali player dello sport, come le federazioni, le leghe, i club e i brand sport-tech; agevolare il reperimento di risorse finanziare tramite le nostre relazioni privilegiate con il mondo degli investitori”.

Gli ambiti di interesse del Wilab Incubation Program 2019 sono sostanzialmente sei:

Athletic performance: wearable, sensori, strumenti che supportano il monitoraggio, l’analisi dei big data e la predizione delle performance, la prevenzione degli infortuni e l’elaborazione delle metriche di allenamento; applicazioni per la salute, il benessere, l’alimentazione e nutrizione degli atleti.

Fan experience: tecnologie che aiutano le organizzazioni a profilare e coinvolgere i propri utenti fornendo un’esperienza sempre più completa e immersiva;

Smart arena: applicazioni che migliorano la fruizione dell’evento, e la gestione dell’impianto sportivo, avvicinandolo ai visitatori/spettatori, dall’acquisto del biglietto, al disegno di nuovi servizi, fino alla sicurezza;

Digital Media: innovazioni nel campo media – broadcasting e creazione di contenuti personalizzati. Tecnologie immersive, Social media, Digital marketing, second screen per lo sport;

Club management: servizi che supportano la gestione delle società sportive in un’ottica di ottimizzazione di tempo e risorse; piattaforme di FRM, gestionali, strumenti di analisi dei big data.

E-sports: innovazioni per l’ambito dei video giochi competitivi;

Partecipare è semplice. Puoi candidare il tuo progetto sulla pagina dedicata al link https://www.wylab.net/wip2019/. Qui si troveranno il form da compilare, il bando e le FAQ.

«Wylab – aggiunge Federico Smanio – prenderà in considerazione anche startup che operano in altri settori, a patto che le soluzioni proposte possano trovare applicazione in ambito sportivo. E poi, un altro fatto importante: la call è aperta sia a progetti che si trovano in fase di sviluppo iniziale (early stage) che a quelli in una fase più consolidata (growth stage), realtà italiane ed estere che propongano un prodotto/servizio innovativo e tecnologico per il mondo dello sport».

Tempi: raccolta candidature dal 15 aprile sino al 31 maggio 2019; il 3 giugno comunicazione dei progetti selezionati; il 7 giugno, “Selection Day” con la scelta delle startup che prenderanno parte al WIP2019.

«Quindi – precisa Smanio – la settimana del 24 giugno inizieranno i percorsi di incubazione e di accelerazione della durata di 12 settimane presso Wylab. Tra il 29 luglio e il 2 agosto, faremo una valutazione intermedia per stabilire i progetti che accederanno alla seconda fase che culminerà nell’Investor Day, il 18 ottobre. Qui le startup avranno l’opportunità di fare il proprio “pitch” di fronte ad alcuni degli investitori più importanti del panorama nazionale e internazionale».

Per ulteriori informazioni, i partecipanti possono scrivere all’indirizzo info@wylab.net o contattare telefonicamente Wylab al numero +39 347 2502800.