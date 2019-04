Gli specialisti Asl 3 di Reumatologia e Ortopedia saranno a disposizione dei genovesi giovedì 18 aprile, nell’ambito dell’incontro “Le strategie per prevenire l’osteoporosi: più forza alle ossa, più qualità alla vita”. Il convegno si tiene nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, a partire dalle 17,30 (fino alle 19,30).

Risponderanno alle domande del pubblico Gerolamo Bianchi, direttore della S.C. Reumatologia Asl 3, Andrea Giusti, medico reumatologo, e Franco Pleitavino, direttore della sc Ortopedia e Traumatologia Asl 3.

«L’osteoporosi − spiega Bianchi − è una patologia che si manifesta a partire dalla menopausa e dopo i 65 anni nell’uomo. In Italia ne sono affetti circa 4 milioni di donne e circa 1 milione di uomini. Oggi è possibile mettere in atto interventi preventivi estremamente efficaci, che prevedano diagnosi precoce e precoce trattamento. Gli strumenti a disposizione in tale ambito sono diversificati: corretti stili di vita e di alimentazione, esecuzione di un esame densitometrico (MOC) qualora siano presenti fattori di rischio, integrazione con vitamina D e farmaci specifici».

L’evento, patrocinato da Alisa e Asl 3, sarà aperto dai saluti di Sonia Viale, assessore alla Sanità della Regione Liguria, Walter Locatelli, commissario straordinario Alisa, e sarà introdotto da Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl 3.

Scarica il programma dell’incontro

Durante la manifestazione saranno presentati anche i risultati del Progetto “Licos – Liguria Contro l’Osteoporosi”, promosso da Asl 3 in collaborazione con Alisa, a dodici mesi dall’avvio. Si tratta di un progetto articolato in quattro ambiti: una corretta educazione sanitaria per ridurre anche le cadute degli anziani, una integrazione con vitamina D nei soggetti carenti, il monitoraggio delle terapie per l’osteoporosi e la presa in carico dei soggetti con frattura di femore.