Si entra nella fase operativa per l’ospedale di Erzelli. È stato pubblicato sul sito di Alisa l’avviso pubblico per presentare i progetti per la realizzazione e la gestione del nuovo ospedale.

Le proposte, che devono essere presentate entro le 12 dell’1 luglio, devono essere corredate di un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario e della specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Le proposte devono essere inviate a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R o a mano (documentazione contenuta in busta chiusa riportante la dicitura: “Realizzazione e gestione dell’Ospedale del Ponente genovese in località Erzelli”, sia in originale cartaceo che su supporto informatico), oppure a mezzo Pec (l’oggetto dovrà essere: “Realizzazione e gestione dell’Ospedale del Ponente genovese in località Erzelli”).