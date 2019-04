Cfo Sim conferma su Orsero il giudizio “buy” e alza il target price, vale a dire il prezzo-obiettivo da raggiungere proiettato sul lasso temporale di un anno, a 10,30 euro dal precedente 10,20 euro.

L’analista riporta che il gruppo ha registrato risultati in crescita e sostanzialmente in linea con le attese, con la divisione Distribuzione che ha più compensato la persistente debolezza del settore import & shipping.

Cfo Sim sottolinea poi che Orsero rimane un player di valore di lungo termine in un settore in consolidamento, impegnato a focalizzarsi sul rafforzamento del proprio posizionamento competitivo nel Sud Europa, con una attenzione particolare a frutta e verdura fresca. Nella distribuzione il gruppo punta a sviluppare il fresh cut, al fine di ridurre l’esposizione al segmento banane/ananas mentre il settore Import sarà orientato al mantenimento dell’attuale posizionamento per quanto riguarda banane verdi e ananas nonché alla ricerca di nuove partnership con gli agricoltori. Strategie che dovrebbero consentire al gruppo di raggiungere nel 2021 vendite per 1.041,5 milioni, un ebitda adjusted di 42,7 milioni, un ebit adjusted di 26,5 milioni e un utile netto adjusted di 18,5 milioni, con cagr rispettivamente del 3%, 9,1%, 14,8% e del 13,4 per cento.