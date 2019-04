Sono state oltre 11 mila le presenze nei musei genovesi durante il week end pasquale. Lo comunica il Comune, evidenziando un 42% di visitatori in più rispetto a un normale fine settimana di aprile.

Un risultato al di là delle aspettative dell’Ente.

I dati più significativi, dichiara il Comune in una nota, anche se non specifica i dettagli, si registrano nei Musei di Strada Nuova e al Galata Museo del Mare, ma buone affluenze sono state rilevate anche alla Casa di Colombo e alla Commenda. Giudicati ottimi i risultati anche per la Lanterna e per Palazzo Ducale.

I musei aperti sono: Strada Nuova, Storia Naturale, Castello d’Albertis, Galata, Gam e Wolfsoniana a Nervi, Commenda, Diocesano, Casa di Colombo e Torri di Porta Soprana, Lanterna, Loggia della mercanzia, Museo Archeologico di Pegli e Parco di Villa Pallavicini. Il lunedì sono rimasti aperti anche i Musei Chiossone e Sant’Agostino.

Andando a curiosare invece sul sito del Comune, non è stato ancora pubblicato il dato definitivo dei visitatori del 2018.