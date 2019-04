Il piano pluriennale del Mibac assegna alla Liguria 40.774.946,46 milioni di euro per interventi tra il 2021 e il 20133.

Il Mibac rientra nel riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Mibac potrà avvalersi di risorse aggiuntive per quasi un miliardo, per la precisione 927.189.378 euro, nel periodo tra il 2021 e il 2033. I fondi saranno suddivisi per capitoli di spesa: 445 milioni per edilizia pubblica, 278 per la prevenzione da rischio sismico, 130 per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 46 per gli investimenti di riqualificazione urbane e 28 per la digitalizzazione.

Gli uffici tecnici hanno già stabilito la ripartizione dei fondi per regione per un totale di 966 interventi.