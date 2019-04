Prima edizione di SeaYou-Yacht Sales & Charter Days, open day dedicati alla grande nautica da diporto nazionale e internazionale, venerdì 12 e sabato 13 aprile a Marina Genova di Sestri Ponente.

Sono in programma visite a bordo di yacht e superyacht da 18 a 80 metri, in vendita e in charter, incontri e conferenze dedicate ai più attuali temi del settore.

A corollario delle attività che riguarderanno le imbarcazioni in vendita e in charter, si svolgerà un programma di incontri, “SeaYou Talks”, con la partecipazione di opinion leader internazionali.

Marina Genova mette a disposizione oltre 500 ormeggi, di cui 100 per super e mega yacht fino a 130 metri, le più grandi banchine per rifornimento carburante duty paid e duty free nel Mediterraneo (da 100m e 150m), un’area cantieristica per tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, agenzie marittime e numerosi altri servizi dedicati ai grandi yacht, ristorazione, hotel, attività commerciali e iniziative rivolte a armatori, ospiti ed equipaggi.

Programma SeaYou