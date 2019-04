In arrivo i primi fondi per la copertura dei danni del maltempo della fine di ottobre.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in qualità di commissario delegato per l’emergenza, ha predisposto i provvedimenti per la liquidazione dei primi 29 milioni stanziati dallo Stato: nei prossimi giorni verranno illustrate le modalità di presentazione delle richieste per i vari comparti privati, produttivi e agricoli.

Questi primi anticipi servono a indennizzare i danni ai privati per il rientro nelle proprie residenze – fino a cinquemila euro – e per la ripresa delle attività produttive e agricole, fino a ventimila euro. Entro la fine di aprile verranno resi disponibili altri risarcimenti, che potranno essere cumulati a questi per il riscontro dei danni occorsi oltre le soglie precedentemente citate.