Allerta meteo gialla per pioggia oggi 23 aprile su tutta la regione emanata da Arpal e diffusa dalla Protezione civile.

Per A (inperiese) e B (genovese e savonese costieri), D (bacini padani del savonese) ed E (bacini padani di levante) l’allerta è scattata alle 4 di questa mattina e durerà fino alle 14, per C (spezzino) sarà in vigore dalle 9 alle 18.

Per oggi si prevede tempo perturbato con piogge diffuse anche moderate: cumulate fino a elevate su A, tra significative ed elevate sulle restanti zone. Condizioni di instabilità in aumento con rovesci o temporali: alta probabilità di fenomeni di intensità anche forte su tutte le zone a partire da Ponente. Venti tra moderati e forti con raffiche fino a 50-60 km/h da Nord sulla parte occidentale di B e da Est, Sud-Est su CE e sulla parte orientale di B. Mare in aumento fino a molto mosso su tutte le zone