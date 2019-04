Leonardo, attraverso la controllata statunitense Leonardo DRS, si è aggiudicata due contratti negli Usa per circa 200 milioni di dollari.

Il primo contratto, del valore di 132 milioni di dollari, è il primo ordine per la produzione dei sistemi informatici di nuova generazione, denominati Mounted Family of Computer Systems, per i comandi di missione dell’esercito statunitense. Il contratto è stato aggiudicato a Leonardo DRS dalla Defense Information Systems Agency, agenzia della Difesa Usa.

Il secondo contratto, dell’ammontare di 67 milioni, è relativo alla fornitura di sensori a infrarossi installati su diverse tipologie di veicoli da combattimento terrestri. Nello specifico, Leonardo DRS fornirà all’esercito statunitense i nuovi kit di integrazione orizzontale di seconda generazione Forward Looking Infrared. Si tratta di un sensore a infrarossi in grado di supportare il controllo e la sorveglianza antincendio su una serie di veicoli da combattimento dell’Esercito statunitense, tra cui i carri armati M1A1 Abrams e i veicoli Bradley Fighting Vehicles.