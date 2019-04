Consegnati ai Vigili del fuoco di Roma i primi due elicotteri AW139 di Leonardo.

Sono oltre 816.000 le missioni di soccorso e antincendio effettuate ogni anno in Europa, Italia compresa, e gli AW139, che sostituiranno progressivamente gli elicotteri AB412 in servizio ormai da decenni, saranno impiegati dai reparti volo del Corpo, distribuiti su tutto il territorio nazionale per garantire copertura ottimale e una risposta più rapida in caso di necessità.

Il Corpo dei Vigili del fuoco riceverà il terzo AW139 quest’anno, come previsto dal contratto di circa 45 milioni di euro firmato nel 2018. Il contratto include anche supporto logistico integrato e l’addestramento di piloti e tecnici e comprende un’opzione per ulteriori 12 elicotteri.

I primi due AW139 saranno dislocati presso il Centro aviazione di Roma Ciampino per esigenze di formazione e addestramento degli equipaggi del Corpo nazionale.