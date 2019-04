L’assemblea degli azionisti di Iren ha approvato oggi la revisione di alcuni articoli dello statuto e autorizzato il cda all’acquisto di azioni della società.

Le modifiche principali riguardano la cessazione della delega conferita al consiglio di amministrazione per aumenti di capitale riservati a soggetti pubblici; l’aumento del numero dei consiglieri che passa da 13 a 15; la maggioranza qualificata di alcune delibere del cda; l’aumento del numero dei consiglieri tratti dalla lista di maggioranza che passa da 11 a 13; l’aumento del numero dei componenti effettivi del collegio sindacale che passa da 3 a 5.

L’assemblea a ha inoltre autorizzato il cda ad acquistare e disporre di azioni proprie di Iren spa anche in via frazionata. Il cda potrà effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per un massimo di 65.000.000 di azioni della società, pari a un ventesimo del capitale sociale. Il programma di acquisto di azioni proprie è consentito per diciotto mesi a decorrere dall’odierna delibera assembleare. Il controvalore massimo delle azioni acquistabili nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, non potrà essere superiore all’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

L’operazione ha la finalità di dotare il gruppo di una provvista di azioni disponibili per operazioni di crescita esterna anche in sostituzione dell’aumento di capitale deliberato nel 2016 e revocato con l’approvazione delle modifiche statutarie avvenuta in data odierna.