Un’occasione per ammirare i glicini dei Giardini Villa della Pergola ad Alassio.

Sabato 13 e domenica 14 aprile si terrà il laboratorio di giardinaggio per grandi, bambini e famiglie “Profumo di glicine!” che unisce alla visita guidata del Parco, un giardino inglese di 22.000 metri quadrati con vista sul mare, attività pratiche e manuali sotto la guida dell’esperta di didattica orticola Nadia Nicoletti.

Un’occasione per scoprire la storia, i metodi di coltivazione e le caratteristiche dei glicini, che a Villa della Pergola formano una collezione di 35 varietà recentemente censite dalla Soi, la Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, tutte diverse per forma e colore.

Tra tutti i glicini si distinguono Wisteria sinensis “Prolific”, viola e dal profumo intenso; Wisteria sinensis “Texas Purple” dai fiori grandi allungati e con giovani foglie color porpora; Wisteria sinensis “Jako” dai fiori bianchi e profumati; la novità Wisteria sinensis “Peter Valder”; Wisteria floribunda “Longissima Alba” dai fiori bianco puro a grappoli lunghi; Wisteria floribunda “Black Dragon”, unica varietà semidoppia; Wisteria floribunda “Macrobotrys” dai fiori viola chiaro con macchia porpora, a grappoli lunghi un metro; Wisteria floribunda “New Blue Fountaine” dai fiori blu/viola; Wisteria floribunda “Honbeni” i cui fiori sfumano dal bianco al rosa.

Costo del laboratorio abbinato alla visita guidata: 15 euro adulti, 12 euro soci Fai, 5 euro bambini, gratuito per bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto. Durata: due ore (una per la visita, una per il laboratorio).

Orario inizio visite: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Prenotazione obbligatoria (Tel. 0182 646130 – 0182 646140 – info@villadellapergola.com).

Sabato 13 e domenica 14 aprile i Giardini di Villa della Pergola ad Alassio sono aperti anche per le visite guidate su prenotazione con inizio alle ore 9.30-11.30-15.00-17.00.

Realizzati alla fine del XIX secolo, i giardini rappresentano un raro esempio di giardini inglesi in Italia e offrono un’occasione unica per passeggiare nella tipica vegetazione mediterranea sapientemente coniugata con piante rare della flora esotica.