Anche il 25 aprile, porte aperte per i Musei di Genova che attendono genovesi e turisti per una giornata all’insegna di arte, storia, scienza e intrattenimento.

La straordinaria serie di incisioni a bulino di Albrecht Dürer esposte in anteprima a Palazzo Rosso e la mostra Dragons, con sauri vivi, al museo di Storia naturale, sono solo due delle numerose mostre temporanee che affiancano le collezioni permanenti dei musei genovesi, aperti nel giorno della festa della Liberazione.

Per chi fosse interessato alla storia di Genova, dalle 9 alle 19 al museo del Risorgimento Istituto mazziniano di via Lomellini 11 (ingresso libero), sarà esposto l’atto di resa delle truppe tedesche firmato a Genova il 25 aprile 1945 dal generale Gunther Meinhold a Villa Migone: unico caso europeo in cui un corpo d’armata tedesco si sia arreso a formazioni partigiane.

Aperture del 25 aprile:

Musei di Strada Nuova ore 9-19.

Palazzo Rosso: mostra Albrecht Dürer (1471-1528). Capolavori a bulino.

Palazzo Bianco: mostra Dai figurini al fashion design: comunicare e progettare la moda

Museo di Storia Naturale “G. Doria” ore 10 -18. Mostra Dragons. Il fantastico mondo dei Sauri

Museo del Risorgimento Istituto mazziniano ore 9-19 (ingresso libero)

Museo di Archeologia Ligure ore 9-19

Castello D’Albertis ore 10-19. Mostre Il Capitano D’Albertis e le sue entusiasmanti imprese e Dry Dock Experience

Mu.MA – Galata Museo del Mare ore 10-19.30

Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè ore 10-19. Mostre True Blu e Sotto il Bosco di Latte

Museo della Lanterna ore 14.30-18.30

Musei di Nervi – Galleria d’Arte Moderna ore 12-19

Musei di Nervi – Raccolte Frugone ore 9-19. Mostra Caos – XIV edizione della mostra internazionale di illustratori contemporanei

Musei di Nervi – Wolfsoniana ore 12-19. Mostra Achille Funi e Mimì Quilici Buzzacchi. Da Ferrara alla Libia)

Loggia della Mercanzia ore 10-19: “Cinepassioni”

Museo Diocesano ore 12-18

Museo del Tesoro ore 9-12/15-18

Casa di Colombo ore 11-17

Torri di Sant’Andrea ore 11.30-17.30

Parco di Villa Pallavicini 9.30-19

Museo di Palazzo Reale ore 13.30-19. Mostra La memoria della guerra. Antonio G. Santagata e la pittura murale del Novecento

Aperture di mercoledì 1° maggio

Musei di Strada Nuova: ore 9 – 19

Museo di Sant’Agostino: ore 9 – 19

Museo di Storia Naturale “G. Doria”: ore 10 – 18

Museo di Archeologia Ligure: ore 9 – 19

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”: 9 – 19

Castello D’Albertis: ore 10- 19

Mu.MA – Galata Museo del Mare: ore 10- 19.30

Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè: ore 10- 19

Museo della Lanterna: ore 14.30 – 18.30

Musei di Nervi – Galleria d’Arte Moderna: ore 12 – 19

Musei di Nervi – Raccolte Frugone: ore 9 – 19

Musei di Nervi – Wolfsoniana: ore 12 – 19

Loggia della Mercanzia (Mostra “Cinepassioni”): ore 10 – 19

Museo Diocesano: ore 12 – 18

Museo del Tesoro: ore 9-12 / 15-18

Casa di Colombo: ore 11 – 18

Torri di Sant’Andrea: ore 11.30 – 18.30

Parco di Villa Pallavicini: ore 9.30 – 19