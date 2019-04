Aree di sosta in grado di accogliere 270 mezzi pesanti sono state individuate da prefettura, Comune di Genova e Autorità portuale nella zona del porto, da utilizzare per i ponti primaverili e per tutta la stagione estiva nel caso di blocco o limitazioni della circolazione. Lo annuncia la prefettura.

La nuova pianificazione entrerà in vigore dal 20 aprile e sarà visionabile sul sito della prefettura

Autostrade per l’Italia e Salt hanno garantito la sospensione di tutti i cantieri sulle proprie tratte nel corso dei ponti di Pasqua, 25 Aprile e 1 Maggio e dei fine settimana estivi.