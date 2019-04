Cento colonnine (infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici) installate sul territorio metropolitano genovese: Comune di Genova ed Enel X (divisione del gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali) hanno raggiunto l’obiettivo previsto nel protocollo d’intesa che avevano siglato verso la metà dell’anno scorso. Motociclisti e automobilisti ora hanno a disposizione una rete di 200 punti di ricarica (ogni colonnina comprende due postazioni) distribuiti sul territorio metropolitano. Il prossimo obiettivo è arrivare a 200 infrastrutture con 400 postazioni entro fine anno. Al momento la rete è più fitta nel centro e nel levante cittadino, a regime le strutture saranno installate in base alle necessità del territorio. Hanno illustrato questo obiettivo raggiunto dalla partnership tra Comune ed Enel X il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco e assessore alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale Stefano Balleari, l’ad di Enel X Francesco Venturini e dalla responsabile dello Sviluppo strategico di Enel X Sonia Sandei

Stiamo andando – ha detto Bucci – alla velocità giusta nella direzione della mobilità sostenibile. La nostra strategia punta a una città meno inquinata. Le colonnine per la ricarica elettrica incentivano i cittadini a utilizzare veicoli a basso impatto ambientale. E per quanto riguarda il trasporto pubblico confermo che entro il 2025 sarà tutto non a combustione».

Balleari ha annunciato che l’amministrazione comunale sta cercando le risorse per fornire incentivi all’acquisto di bici e scooter elettrici. «Si tratta di una misura adottata l’anno scorso precisa l’assessore – che intendiamo replicare in misura più ampia. Ora i cittadini sono incentivati all’uso di bici e acooter elettrici da una maggiore produzione e dalla presenza delel colonnine. A breve inoltre apriremo in città due parcheggi per questo tipo di veicoli».

L’azienda ha investito sui 300-400 mila euro per queste prime cento infrastrutture. «Genova – ha precisato l’ad di Enel X Francesco Venturini – grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale è la prima città in cui è stato completato il piano di installazione e si conferma strategica per il raggiungimento del piano nazionale di Enel X, che prevede l’installazione di 28 mila punti di ricarica entro il 2022 su tutto il territorio nazionale. In questa città pilota per le attività di Enel X apriamo, dopo Roma e Milano, una sede della nostra società per intensificare la collaborazione sui progetti più innovativi».

La sede di Enel X, inaugurata oggi da Balleari, Venturini e Sandei, è ubicata in via Giusti 2, nella zona centrale del Carmine.

Elenco punti di ricarica

.

.