È stato progettato per essere un luogo di incontro con la città e per la città, dove poter organizzare, oltre ai meeting di Generali, momenti di networking e incontri aperti al pubblico lo Spazio ImmaginaGenova dell’Agenzia Generali Genova Piazza Dante inaugurato oggi.

I locali piano terra, in diretta connessione con piazza Dante grazie alle ampie vetrate, ospiteranno gli eventi, mentre sul piano soppalcato avranno sede gli uffici e gli spazi in cui saranno ricevuti i clienti.

«Generali Italia – spiega Carlo Tenderini, titolare dell’Agenzia Generali Genova Piazza Dante – si propone come partner di vita, per migliorare con soluzioni innovative e concrete la vita delle persone: e questa è la filosofia che l’agenzia genovese ha sposato e che sta dietro alla scelta di aprire al pubblico uno spazio dedicato. La nostra professione sta cambiando. Occorre portare soluzioni flessibili e innovative, per radicare nei clienti una maggior consapevolezza della prevenzione del rischio».

L’Agenzia Generali Genova Piazza Dante è diretta da Tenderini dal 2009. Articolata in cinque sedi dislocate sul territorio, conta circa 13.000 clienti, tra aziende, liberi professionisti e famiglie. Fin dal 2017 l’agenzia è pilota per tutto il processo di digitalizzazione e semplificazione dei rapporti con i clienti intrapreso dalla compagnia, arrivando a punte di oltre il 90% di polizze emesse totalmente con firma digitale avanzata. La sua attività quest’anno avrà focus su tutte le linee di business e sulle coperture auto, coperture protection, protezione beni e persona e coperture per il risparmio. L’organico dell’agenzia da qui a fine anno crescerà di una trentina di addetti, che si aggiungeranno agli attuali 50 collaboratori.