Dopo il primo fine settimana della kermesse, la 50esima Fiera Primavera accoglie il pubblico della settimana con un nuovo programma di intrattenimento, oltre che con la sua offerta gastronomica e commerciale.

Nella pista di kart allestita da PGK Design sotto la tensostruttura, prosegue l’attività adulti, bambini e disabili. I mezzi in affitto consentono un utilizzo in condizioni di massima sicurezza. Nell’Europam Offroad Area, realizzata da Goaproject con ostacoli artificiali e naturali, la giornata di martedì è interamente dedicata agli show del Genova Fuoristrada Club dal 1972 che porteranno a bordo i visitatori più desiderosi di conoscere da vicino le abilità e le astuzie dei piloti più esperti, per i bimbi ci sono le lezioni di educazione stradale con le mini-jeep.

Fiera Primavera, con le sue complessive quattrocento presenze espositive, presenta una scelta vasta di prodotti e servizi, beni durevoli e prodotti artigianali di qualità, occasioni e offerte di ogni tipo. Settori portanti di Fiera Primavera sono “Pianeta Casa”, “Outdoor” e”Orto e Giardino”, il gettonatissimo spazio shopping, l’area motori il villaggio e gli spazi dedicati alla gastronomia.

Orari di apertura, linee bus e parcheggi

L’ingresso a Fiera Primavera è gratuito e l’orario di apertura è da lunedì a venerdì dalle 15,30 alle 22, sabato 6 aprile dalle 11,00 alle 23,00, domenica 7 aprile dalle 11 alle 21. Info: www.primavera-online.it.

Per raggiungere il quartiere fieristico si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici. Amt ha attivato una linea speciale tra Brignole e piazzale Kennedy, il collegamento è in servizio tutti i giorni in concomitanza con gli orari di apertura della manifestazione. Altri collegamenti disponibili sono il 31 (stazione Brignole – Gaslini), scendendo alla fermata di corso Marconi all’altezza della Fiera e, con un breve percorso a piedi, il 13 (Prato – Caricamento, scendendo in corso Saffi) e il 20 (piazza Vittorio Veneto – via Rimassa) scendendo al capolinea di via Rimassa.

I parcheggi auto all’interno e nel piazzale esterno al quartiere fieristico costano 5 euro senza limiti di orario giornaliero; anche nel prossimo fine settimana parte di corso Italia sarà adibito a parcheggio al costo forfettario di 5 euro dalle 11 alle 19.