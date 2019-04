Annunciato il Festival internazionale di Nervi, seconda tappa del ciclo triennale di eventi ai parchi della delegazione. Dopo Euroflora nell’aprile del 2018, Nervi diventa nuovamente palcoscenico per Genova ed è pronta ad ospitare un evento lungo 20 giorni che coniugherà il balletto ad altre forme artistiche.

L’elemento chiave di questa nuova rassegna – che affonda le sue radici nelle eccellenze della storia di Nervi – sarà l’alternanza tra i balletti portati in scena da compagnie di alto profilo della danza classica, gli incontri tra la musica pop e d’autore e le note dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, oltre alle rappresentazioni di prosa.

Una rassegna estiva che avrà come teatro Villa Grimaldi Fassio e l’area circostante per uno spazio di 8 mila metri quadrati: un’arena naturale che si affaccia al mare, scenario unico da vivere e condividere.

In attesa della conferma dell’artista che aprirà il 2 luglio la rassegna, ecco il programma

3 luglio: Carmen Consoli con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice

4 luglio: Alessandro Preziosi interpreta Moby Dick, da Herman Melville

7 luglio: The Tokyo Ballet

8 luglio: Francesco De Gregori

9 luglio: Il Volo con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice

12 luglio: Les Ballets Trockadero de Montecarlo

13 luglio: Neri Marcorè con l’Orchestra del Carlo Felice

14 luglio: gala di danza di Andrea Volpintesta e Sabrina Brazzo

16 luglio: Caetano Veloso con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice

17 luglio: Emir Kusturica con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice

18 luglio: Gino Paoli con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice

20 luglio: gala di danza di Sergei Polunin

Il Festival Internazionale di Nervi è un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale impegnata non solo nel percorso di rivalutazione della splendida location del levante, ma soprattutto a creare avvenimenti che possano essere di richiamo non solo per i genovesi ma aperti principalmente alle persone che la nostra città devono ancora scoprirla o sono pronti a tornare per vivere altre significative emozioni.

La programmazione di alto profilo ai Parchi di Nervi proseguirà nel 2020 con la prima edizione del “Festival Internazionale del Balletto”.

La rassegna, nata e promossa dall’iniziativa del Rotary di Genova, si avvale del supporto organizzativo del Teatro Nazionale di Genova.