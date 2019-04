Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del consiglio, domani 1 maggio sarà in Liguria per un tour elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee.

Alle 11, insieme al sottosegretario alle Infrastrutture e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi e al candidato della Lega al Parlamento europeo Marco Campomenosi, incontrerà la stampa nella sala Faber – 2° piano – dell’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Alle 12.30 sarà al gazebo della Lega in via Pertica a Finale Ligure. Alle 13 a Pietra Ligure a sostegno della candidata sindaco onorevole Sara Foscolo in piazza San Nicolò. Alle 14 sarà ad Albenga, insieme alla candidata della Lega al parlamento europeo Cristina Porro, a sostegno del candidato sindaco della Lega Gerolamo Calleri per un incontro pubblico al Belle Époque Café. Alle 17.30 a Ventimiglia per l’incontro pubblico in via Hanbury, alle 19 a Sanremo al point elettorale del candidato sindaco Sergio Tommasini.