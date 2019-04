L’assemblea degli azionisti di Erg ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile di 4 milioni di euro, e deliberato il pagamento di un dividendo di 0,75 euro per azione.

L’assemblea ha esaminato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2018 che registra un risultato netto a valori adjusted di 107 milioni di euro e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018 e ha autorizzato il cda ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo di 30.064.000 azioni ordinarie Erg del valore nominale pari a 0,10 euro ciascuna a un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

L’acquisto dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

L’assemblea ha inoltre autorizzato il cda ad alienare, azioni proprie a un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione.