Cinquanta assunzioni previste a Genova. Domino’s Pizza annuncia la prima campagna di recruiting focalizzata sul capoluogo ligure, all’interno di una vasta operazione che coinvolge altre cinque grandi città del Nord per un totale di circa 300 assunzioni nei prossimi due mesi.

Addetti alla ristorazione e addetti alle consegne (40 posti), ma anche 10 figure da inserire come assistant manager, formate per lanciare e gestire al meglio le prime due pizzeria Domino’s in città.

Domino’s Pizza Fondata nel 1960, è la prima catena di pizzerie al mondo con oltre 16.000 punti vendita in più di 85 mercati. Nel 2017 il volume di affari generato da Domino’s a livello globale è stato di 11 miliardi di dollari, di cui il 52% proveniente dai mercati internazionali.

«Al nostro quarto anno di attività – conferma Alessandro Lazzaroni, ceo di Domino’s Pizza Italia – vogliamo crescere almeno del 50%, ampliando la nostra rete di punti vendita sia dove siamo già presenti sia dove stiamo per iniziare a portare i nostri prodotti e i nostri servizi, migliorandoci insieme a chi lavora con noi. Siamo una realtà giovane, dinamica e meritocratica, con un percorso di crescita professionale mirato per ciascuna delle nostre risorse. Chi inizia come addetto alle consegne può diventare un professionista della ristorazione, passando al ruolo di responsabile negozio, di area manager o, addirittura, di franchisee, cioè un nostro partner a tutti gli effetti».

A conferma del proprio impegno nei confronti di dipendenti e collaboratori, Domino’s Pizza ha recentemente firmato a Bologna la “Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano”, un documento che assegna ai rider, i fattorini per le consegne a domicilio, tutele e diritti che Domino’s riconosce loro anche in tutte le altre città dove è presente.

Gli interessati a una delle posizioni aperte, possono inviare il proprio Cv e una breve presentazione all’indirizzo e-mail: risorseumane@dominositalia.it.