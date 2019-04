Operai al lavoro per ripristinare la strada di collegamento tra Portofino e Santa Margherita Ligure, dopo la voragine che si è aperta ieri mattina nella carreggiata.

Il crollo è avvenuto nel territorio del Comune di Portofino, oltre Paraggi in direzione del borgo, in un tratto che non interessa la parte ricostruita dopo la mareggiata di fine ottobre. La strada è stata riaperta a senso unico alternato ieri. Su Facebook il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha scritto che dovrebbe essere riparata oggi.

I mezzi Atp, dal primo pomeriggio di ieri stanno continuando a svolgere il servizio, ma limitatamente al tratto tra Santa Margherita e Paraggi. La soletta sistemata per far transitare i veicoli (auto e moto) nel corso del pomeriggio, non è stata ritenuta adatta a sopportare il transito dei bus di Atp, per ragioni di sicurezza legato al peso dei mezzi di trasporto.