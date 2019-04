Contship Italia e Itaterminaux azienda interamente controllata da Terminal Investment Ltd (gruppo Msc) hanno sottoscritto un accordo preliminare per la vendita del 50% delle azioni detenute da Contship Italia in CSM Italia Gate , la società che detiene il 100% di MCT – Medcenter Container Terminal.

MCT è concessionaria delle attività presso il terminal container nel porto di Gioia Tauro.

TiL, che già deteneva il restante 50% di CSM Italia Gate, al termine dell’operazione di vendita avrà il controllo del 100% del capitale azionario di CSM Italia Gate.