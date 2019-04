Sono online i tre concorsi del Comune di Genova per assumere 177 persone.

Ecco i link per avere tutte le informazioni.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 28 istruttori servizi tecnici. Categoria C, posizione economica C.1: clicca qui.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 91 istruttori di servizi amministrativi. Categoria C, posizione economica C.1: clicca qui.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 58 funzionari servizi amministrativi. Categoria D, Posizione economica D.1: clicca qui.

La scadenza, in tutti e tre i casi, è il 6 maggio.