Il Comune di Genova ha tre concorsi attivi, l’ultimo aperto qualche giorno fa e in scadenza il 29 aprile. Si cerca un dirigente per il settore Mobilità e trasporti.

Il candidato deve avere una laurea in architettura o ingegneria civile, essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto o ingegnere; essere in una delle seguenti posizioni: essere dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, con almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati dopo corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni; oppure essere dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, muniti del diploma di laurea specialistica o del diploma di laurea, nonché in possesso di diploma di specializzazione conseguito in una delle scuole di specializzazione individuate con decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea: oppure essere in possesso della qualifica di dirigente o ricoprire o aver ricoperto incarichi dirigenziali, in enti e strutture pubbliche, anche non ricomprese nel campo di applicazione, muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

L’esperienza professionale richiesta per ciascuna delle posizioni dovrà essere maturata per intero nell’ambito della mobilità e trasporti.

Per candidarsi occorre compilare la domanda online a questo link.

Gli altri due posti a disposizione riguardano un dirigente in ambito tecnico in scadenza il 15 aprile (qui le info) e un dirigente (a tempo determinato) nell’ambito della direzione progettazione settore progettazione strutture ed impianti (qui le info).