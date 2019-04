Il presidente e il segretario generale della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo e Alberto Anfossi, hanno presentato oggi le nuove linee guida relative alle convenzioni universitarie, con particolare attenzione a quelle relative al triennio 2019-2021. Per la prima volta viene coinvolta anche l’Università di Genova (come Bj Liguria aveva anticipato qui), con con un contributo di 2,4 milioni di euro. L’obiettivo è definire nuove modalità di intervento per stimolare progettualità strategiche sul territorio genovese.

Gli altri atenei coinvolti sono: l’Università di Torino, con un contributo di 15 milioni; il Politecnico di Torino, con un contributo di 10,5 milioni; l’Università del Piemonte Orientale con un contributo di 3,3 milioni l’Università di Napoli Federico II, con un contributo di 4,5 milioni.