Valore della produzione pari a 4,8 milioni di euro, con un incremento del 18,3% rispetto ai 4 milioni al 31 dicembre 2017, realizzato anche grazie alle significative sinergie create con l’acquisizione del 51% di Infoera nel corso del 2018; ebitda a 1,3 milioni, in crescita del 34,4% rispetto a 0,96 milioni al 31 dicembre 2017, con un ebitda margin del 27% grazie alle sinergie tra le aziende e crescita della piattaforma del prodotto. Sono alcuni dei principali dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 di Circle, esaminati dall’ultima assemblea degli azionisti.

Ebit pari a 0,78 milioni ( 0,68 milioni al 31/12/2017), in incremento del 13%, dopo gli ammortamenti pari a 0,5 milioni. L’Ebit adjusted (al lordo degli investimenti ipo), in crescita del 32,5%. Utile netto a 621.402 euro, con un incremento del +17,4% (529.315 nel 2017). Utile netto adjusted (al lordo degli investimenti a favore della quotazione) è in sensibile aumento per il 42% rispetto al 31/12/2017.

L’assemblea ha di seguito esaminato e approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 che registra un valore della produzione pari a euro 2,7 milioni (euro 2,5 milioni al 31/12/2017) in crescita di circa il 10%. Ebitda pari a euro 0,8 milioni (euro 0,7 milioni al 31/12/2017) con reddito ante imposte pari a euro 0,4 milioni (euro 0,57 milioni al 31/12/2017). Utile netto pari a euro 0,35 milioni (euro 0,47 milioni al 31/12/2017). utile netto adjusted (al lordo degli investimenti a favore della quotazione) in aumento del 3% rispetto al 31/12/2017. Posizione finanziaria netta pari ad euro 1,7 milioni di cassa (euro 0,8 milioni di cassa, pfn adjusted al 31/12/2017).

L’assemblea ha deliberato di portare a nuovo l’utile di esercizio pari a 345.605 euro e ha autorizzato il consiglio di amministrazione all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie sino a un numero massimo di 300.000 azioni ordinarie.

L’assemblea inoltre ha deliberato l’assegnazione di un dividendo da riserve di utili eseguita mediante aumento di capitale, a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile al servizio della distribuzione del dividendo da riserve di utili di 21.136,16 euro, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie pari a n. 315.465 con emissione alla pari (parità contabile attuale 0,067 euro), a favore degli azionisti titolari di azioni ordinarie nel rapporto di n.1 nuova azione ogni n.10 azioni possedute con godimento pari a quello delle altre azioni in circolazione.