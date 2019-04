Il fondo americano Varde Partners non farà pervenire nessuna offerta vincolante per Banca Carige. Lo scrive Market Insight, riportando alcuni rumor di stampa: per il fondo, portata a termine la due diligence, non ci sarebbero le condizioni per presentare un’offerta nei tempi previsti, vale a dire entro metà aprile.

Secondo le indiscrezioni emerse, in gara sarebbe rimasto solo il colosso americano dell’asset management BlackRock, che potrebbe rilevare la banca ligure non in modo diretto ma tramite uno dei suoi fondi.