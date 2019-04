Lo Schema Volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi dovrà convertire il prestito Carige e ora aspetta la proposta di BlackRock per l’operazione di acquisto della banca ligure. Lo ha dichiarato il presidente Salvatore Maccarone alla presentazione del libro di Francesco Liberati “La banca della gente». Lo Schema aveva sottoscritto il prestito convertibile da 320 milioni «che – ha detto Maccarone – temo sarà inevitabile convertire. Se dipendesse solo da me chiederei il rimborso del prestito ma ritengo sia inevitabile che venga convertito».

Maccarone ha aggiunto che la gestione commissariale della banca ha pagato la prima cedola maggiorata del prestito e ha precisato di non aver avuto ancora contatti con BlackRock. Inoltre «Sarà importante capire cosa vorranno fare gli altri soci della banca». Lo Schema volontario del Fitd ha un consiglio convocato per il prossimo 17 aprile ed è pronto anche a esaminare la proposta di BlackRock se arriverà in tempo utile.