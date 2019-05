Incontro dei vertici di Banca Carige con i sindacati lunedì 6 maggio. Lo rende noto Uilca Carige. L’incontro avrà luogo nella sede della banca a partire dalle 15.30.

Per il 6 maggio, secondo quanto riporta Il Messaggero, è in calendario anche una riunione del consiglio del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il consiglio dovrà decidere se convertire in azioni il bond della banca ligure da 318 milioni sottoscritto nel novembre scorso attraverso lo Schema volontario di intervento

La decisione del consiglio verrà poi votata dall’assemblea del Fondo prevista per il 14 maggio.

Secondo voci ricorrenti in ambiente finanziario, l’adesione del Fondo alla conversione dei bond andrebbe incontro al progetto di BlackRock di acquisire una quota maggioritaria di Carige con un aumento di capitale e al contempo garantirsi la presenza del Fondo stesso nell’azionariato della banca. Fitd parteciperebbe all’aumento di capitale tramite la conversione del prestito obbligazionario. La soluzione sarebbe ben vista da Banca d’Italia e Bce.