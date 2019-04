Il cantiere nautico sanremese Permare è stato insignito della medaglia d’argento all’International Design Awards dei premi design nelle categorie Boat e Transport lo scorso 25 aprile a Los Angeles al Pacific Design Center.

Il premio è stato vinto grazie al suo ultimo gioiello, il motor yacht Amer 94’ Twin Superleggera, un eco progetto.

Il concorso mondiale ha visto partecipare oltre 90 Paesi con migliaia di nuovi prodotti di design in varie categorie.

L’International Design Award riunisce l’intera comunità di design internazionale è nato nel 2007 per monitorare il design premiando professionisti e studenti di tutto il mondo e fornisce anche una graduatoria in base ai prodotti presentati e alle votazioni ottenute consultabile sulla piattaforma digitale

“Il premio – scrive il gruppo in una nota stampa – ci incoraggia a portare avanti l’innovazione e ricerca dedicata all’eco design e l’economia circolare. Una personale soddisfazione per una Pmi ligure familiare che s’impegna da sempre a promuovere il made in Italy nautico a livello internazionale”.